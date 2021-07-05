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«А-а! Трусики по швам пойдут»: Бузова в стрингах под фламинго взорвала Сеть идеальными бедрами

Экс-ведущая проекта «Дом-2» попыталась грациозно отставить ножку, однако не все поклонники оценили пластичность звезды.

«А-а! Трусики по швам пойдут»: Бузова в стрингах под фламинго взорвала Сеть идеальными бедрами
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Экс-ведущая проекта «Дом-2» подразнила поклонников пикантным снимком, позировав в сексапильном бикини под фламинго. Однако не все фанаты поющей телеведущей по достоинству оценили «сочный» кадр светской львицы. Нашлись и те, кто придрался к белью поп-дивы, раскритиковав экс-возлюбленную шоумена Давида Манукяна за слишком узкие трусики, которые практически не оставляли поклонникам места для фантазии. Так, розовые стринги Бузовой, которые, по мнению некоторых подписчиков, певица «натянула до треска», оказались не в модных фаворитах.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в бикини под фламинго и ботинках из кирзы блеснула «разгоряченным» телом. Фото: Instagram.com/buzova86

«Трусы впиваются в булочки?», «Ох, а бельишко-то не жмет?», «Что за мода такая — натягивать трусики до ушей», «Куда так задрала трусишки, вот-вот лопнут», «А-а! Трусики по швам пойдут», «Поза какая-то не совсем естественная», «Ногу свело?», «Как-то криво, косо! Зато в розовом белье», «Что тут все раскудахтались! Оленька, как всегда, потрясная», «Фигурка — первый сорт, а говорила, что поправилась», «Сексапилити», «Ух, эти сочные бедра не дают покоя», — написали фолловеры.

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