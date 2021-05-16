Джоггеры, пыльник и джинса: какие весенние наряды Фахрийе Эвджен оказались в списке модных фаворитов

Фахрийе Эвджен полюбилась российскому зрителю благодаря съемке в турецком сериале «Королек — птичка певчая». Актриса сыграла в ленте Фериде — возлюбленную Кямран-бея. Экранным женихом Фахрийе предстал Бурак Озчивит, его мы помним по роли в сериале «Великолепный век». Примечательно, что любовь возникла не только между героями ленты, чувства вспыхнули и у актеров. Позже Бурак признался, что только увидев Эвджен, он понял — она особенная девушка. После съемок пара сыграла пышную свадьбу, а в апреле 2019 года у них родился первенец — сын Каран.

Специально для сайта Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева оценила весенний гардероб одной из самых привлекательных турецких актрис.

И в пир, и в мир

Один из самых удачных образов в гардеробе Фахрийе Эвджен — ультрамодная кипенно-белая сорочка и юбка в разбеленном оттенке морской волны.

«Здесь не просто образ, а композиция, которая выстроена в едином цвете и стиле с антуражем. Классический минимализм. Сейчас очень модно создавать образы в минималистической манере, что мы и наблюдаем у Фахрийе. Белая рубашка — это уже классика, но в 2021 году рубашка еще и самая модная вещь в гардеробе. Не менее модная кожаная юбка. Разбеленный цвет морской волны юбки идеально сочетается с белой рубашкой. Миниатюрная подвеска на маленькой тоненькой цепочке поддерживают цвет юбки и минимализм стиля», — похвалила актрису Тимиряева.

Идеально для вечеринки

На дне рождения сына Карана возлюбленная Бурака Озчивита появилась в куртке-жакете, напоминающей «Спенсер» с модными накладными карманами. А вот мини-юбку, по мнению стилиста, Фахрийе стоило заменить. Так как весь объем лука сконцентрировался именно наверху.

«Начну с цветового сочетания. Бежево-коричневая гамма находятся в единой цветовой растяжке от насыщенного коричневого к белому, поэтому, сочетание насыщенного коричневого цвета волос гармонично сочетается с песочным цветом костюма и белым цветом лонгслива. Все смотрится целостно. Очень удачная укороченная длина куртки-жакета, напоминающей «Спенсер». Модные накладные нагрудные карманы. Но мне не нравится, что весь объем сосредоточен сверху, плотно закрыта шея, а вкупе с карманами, создается ощущение тяжести. Не видно обуви. Может она объемная и уравновешивает как-то снизу… Но в любом случае, если бы длина юбки были пониже, то это вытянуло бы силуэт и облегчило верх, либо нужно поднять волосы в прическу и вытянуть тем самым силуэт вверх», — считает имиджмейкер.

На прогулку в джинсе

Фахрийе много времени проводит с сыном за городом. Но даже в такие моменты актрисе удается выглядеть стильно. Хитом весеннего сезона стали джинсовые комбинезоны. Они, по словам имиджмейкера, на пике популярности. Это беспроигрышный вариант — смотрится просто, но вместе с тем ультрасовременно.

«Комбинезон — один из самых комплементарных предметов гардероба, поскольку он сам является капсульным решением. Комбинезон идеален для визуальной коррекции силуэта, так как является самодостаточной вертикалью. Комбинезоны сами по себе в списке модных трендов, а из денима — просто на пике. Модного градуса добавляют накладные нагрудные карманы. Идеальная посадка — между телом и комбинезоном чувствуется «воздух». Объем, который добавили накладные карманы очень удачно уравновешен кроссовками, получился образ в модном стиле спорт-шик», — добавила Лариса.

Романтика у моря

Этот аутфит имиджмейкер и вовсе назвала абсолютно гармоничным. И все благодаря тому, что он воспринимается целостно вместе с фоном — природным антуражем. Природные сочетания считаются самыми идеальными, поэтому цвет моря и песка — это природная гармония.

«Вся бежево-коричневая гамма — это цветовая «растяжка от насыщенного коричневого цвета к белому. Поэтому все оттенки бежевого от одежды до цвета песка гармонично сочетаются с цветом волос и глаз. При этом и сам образ просто соткан из модных тенденций. Объемное пальто-кокон с боковыми разрезами. В моде и фасон оверсайз», — подметила Тимиряева.

«Джоггеры, которые в списке модных фаворитов — идеально сочетаются со спортивной обувью, поддерживая концепцию стиля спорт-шик, который считается самым модным в весенне-летнем сезоне 2021. Романтический берет в сочетании с распущенными волосами добавили женственности и романтики всему образу. Легкость, романтика и подвижность морской темы в абсолютной гармонии с образом Фахрийе. Все просто в десяточку», — восхитилась актрисой имиджмейкер.

Этнические нотки

Тут, по словам модного эксперта, в глаза бросается изумрудный оттенок зеленого, цвет молодой весенней зелени, что добавляет свежести. Брюнеткам очень идет зеленый цвет. А в сочетании с красными цветами получается полная гармония. Ведь коричневый цвет образуется из объединения красного и зеленого.

Очень грамотно присутствует темно синий цвет, который добавляет глубины слишком легкому зеленому оттенку, поскольку Фахрийе имеет насыщенный цвет волос и глаз. Так что в цветовом комбинировании полная гармония. По стилистике образ больше напоминает street casual.

«Мы видим кэжуал (джинсовые шорты с футболкой), и пляжные вьетнамки, и яркий, роскошный пыльник. Этот стиль позволяет сочетать вещи из разных стилей, создавая многослойные композиции для прогулки по городу. Пыльник с боковыми разрезами, что сейчас очень модно, да и вьетнамки, в различных интерпретациях в топе модной обуви лета 2021. Единственное, есть небольшой дисбаланс верха и низа. Слишком плотно закрытый верх и тяжеловатый пыльник на подкладе с длинными рукавами создают дисгармонию с пляжными открытыми вьетнамками. Сюда бы больше подошел кроп-топ или топ-бра и нужно завернуть повыше рукава и все. А так очень яркий и модный образ», — заверила стилист.

На островах

Эффектные брюки, в которых Фахрийе позировала у океана Ларисе Тимиряевой пришлись по-вкусу, однако легкий топ томатного оттенка сюда, по мнению имиджмейкера, не вписывался. Эту деталь образа стилист советовала заменить на кроп-топ или бюстье.

«Модный образ в теплых тонах. Насыщенный томатный красный цвет в полной гармонии с насыщенным цветом волос и глаз, гармонично сочетается с теплым карамельным оттенком бежевого брюк. Но… это осенний насыщенный оттенок красного и спорит с летним, морским антуражем. Не спасает даже открытая зона декольте. Вот легкие широкие от бедра брюки с модными разрезами — самое то. Здесь нужно либо убрать картинку, либо заменить топ», — дала свою экспертную оценку Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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