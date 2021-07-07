«Мы уже схуднули на пару килограммов»: Юлия Проскурякова назвала вид спорта, благодаря которому постройнела

Жена Игоря Николаева не скрывает, что она и супруг склонны к полноте.

Третья супруга известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова утверждает, что пандемия и необходимость сидеть на самоизоляцию сплотила их семью. Наконец-то, ни ей, ни мужу не надо было никуда спешить. Это плюс. Минусом же Юлия считает набранный вес. Поправились за пандемию оба.

«Да, мы склонны к полноте, — признается Юлия Проскурякова. – Надо постоянно следить за весом. Обычно спасает, что Москва – город пробок, суеты, хаоса, нормально поесть не успеваешь. А когда дома находишься, то смотришь фильм и ешь, читаешь и ешь».

Но в последнее время звездные супруги занялись бадминтоном, благодаря которому их формы начали преображаться. Проскурякова и Николаев играют прямо во дворе своего загородного дома.

«Раньше это игрой не увлекались, а теперь у нас с Игорем идут постоянные соревнования – кто кого. Спорт помог прийти в форму. Благодаря ракеткам и воланам мы уже схуднули на пару килограммов», — рассказала Юлия Проскурякова изданию «7 дней».

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