«Ника прячет мои джинсы, чтобы не ушел»: младшая дочка Игоря Николаева с трудом переносит разлуку с ним

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в октябре этого года исполнится шесть лет. Маэстро называет этот возраст самым милым и интересным. Николаев получает огромное удовольствие, наблюдая за тем, как растет и меняется его младшая наследница.

«Конечно, в каждом возрасте ребенок милый, — сказал Игорь Николаев. — Но именно сейчас она так интересно взрослеет, так рассуждает, так смотрит на жизнь».

Музыкант рассказал, что за время пандемии Ника привыкла, что папа все время дома. И теперь, как только понимает, что он готовится отлучиться, сразу же принимает экстренные меры.

«Ника идет в гардеробную и прячет мои джинсы, чтобы я не ушел. Это так трогательно!» — признался Игорь Николаев.

Маэстро отметил, что плюс пандемии как раз в том, что можно больше времени проводить с семьей и дочкой. Правда, он уже находится в предвкушении того момента, когда выйдет на пенсию.

«Скоро стану пенсионером. Правда, размер пенсии пока не знаю. Но в любом случае у меня заслуженный отдых», — цитирует Игоря Николаева издание 7days.

Смотрите также: