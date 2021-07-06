«Сделали шоу «Дельфин и Русалка»: Игорь Николаев вспомнил об успехе семейного тандема с Наташей Королевой

Известный композитор, автор и исполнитель песен Игорь Николаев уже давно и счастливо женат в третий раз. Избранница музыканта Юлия Проскурякова подарила ему дочку Веронику, которая уже почти шесть лет делает своих родителей самыми счастливыми людьми.

Но при этом Игорь Николаев всегда помнит и о своей второй жене, известной певице Наташе Королевой.

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Прошло уже двадцать лет после расставания звездной пары, но маэстро в интервью возвращается к годам жизни с Королевой, поскольку они были счастливыми и очень плодотворными. Именно в те годы Игорь Николаев создал свои лучшие песни.

«Мы в «Олимпийском» сделали шоу «Дельфин и Русалка» с Наташей Королевой — и пять аншлагов за три дня», — вспомнил об успехе с бывшей женой Игорь Николаев.

В тоже самое время маэстро создавал песни для Ирины Аллегровой, ставшие хитами, — «Мой ласковый и нежный зверь», «Странник мой», «Младший лейтенант», «Привет, Андрей!» и другие. У вокалистки тоже было пять аншлагов в «Олимпийском».

«Считалось нормой, когда со стадионных концертов одна многотысячная толпа зрителей выходит, а другая в это время заходит. Вот это я понимаю – масштаб!» — цитирует Игоря Николаева издание 7 days.

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