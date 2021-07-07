«Заставляет нервничать и чесаться»: Меган Маркл никогда не хотела славы

Популярность Меган Маркл получила благодаря роли в сериале «Форс-мажоры». А одной из самых обсуждаемых женщин планеты стала после того, как вышла замуж за принца Гарри. Однако королевский эксперт Эндрю Мортон утверждает, что экс-актриса никогда не хотела этой популярности и славы.

«Актерское мастерство было хорошим шансом заработать на жизнь неплохие деньги», — цитирует автора Express.

По мнению Мортона, именно Меган ранее вела анонимный блог Working Actress.

«Я ненавижу ходить по красной ковровой дорожке. Это заставляет меня нервничать и чесаться, потому что я не знаю, в какую сторону смотреть. Звучит драматично, но для меня это действительно действует на нервы», — писала автор в блоге.

Напомним, в марте герцоги Сассекские дали большое интервью Опре Уинфри. В одном из моментов экс-актриса отметила, что пережила тот период, когда пристальное внимание публики и прессы вызывало у нее мысли о самоубийстве.

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