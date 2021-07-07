«Предложила сделать выбор»: принц Гарри пренебрег советом Меган Маркл в память о матери

Две недели назад принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Монумент был установлен в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. На церемонии, которая прошла 1 июля в узком семейном кругу, Уильям и Гарри появились на публике в одинаковых темно-синих костюмах, светлых рубашках и галстуках.

Королевский комментатор Ричард Иден утверждает, что Гарри отказался от своего серого костюма, который он постоянно носил с момента встречи с Меган Маркл.

«Одна вещь, которую никто не заметил, — это уровень связи между братьями. Они оба были одеты в темно-синие костюмы, хотя Гарри не изменял своему серому костюму с тех пор, как встретил Меган. Я думаю, и на этот раз она предложила ему сделать выбор в пользу постоянного серого, но он отказался, чтобы выглядеть в унисон брату. К тому же принцесса Диана очень любила темно-синий цвет мужских костюмов», — цитирует Express эксперта.

Напомним, сразу после мероприятия Гарри поспешил вернуться в США, где его ждали жена и двое детей. Ожидается, что герцоги Сассекские прилетят в Лондон в сентябре.

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