«Есть потенциал»: бывшая сотрудница Меган Маркл и принца Гарри рассказала о работе с ними

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри создали фонд Archewell. Тогда им начала руководить Кэтрин Сен-Лоран – экс-сотрудница фонда Билли и Мелинды Гейтс. По ее словам, герцоги Сассекские могут стать влиятельными людьми в социальной сфере.

«Это был невероятный опыт. Они очень талантливые и креативные. Время, которое я провела с ними, было очень хорошим. Я думаю, у них есть потенциал стать очень влиятельными людьми в социальной сфере», — цитирует специалиста People.

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Напомним, в прошлом году Меган и Гарри заключили многомиллионную сделку с Netflix, а позже с Spotify. Правда, с того момента герцоги записали лишь один подкаст и пока только предложили идею для съемок документального фильма. Он будет посвящен играм для бывших военных.

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