Фальшивое отношение и помятая рубашка: принц Гарри вновь подвергся критике

На прошлой неделе принц Гарри вновь был в Лондоне. Это уже второй его визит на родину в этом году. Поводом стало открытие памятника принцессе Диане, которое он не мог пропустить. На мероприятии, прошедшем в Кенсингтонском дворце в узком кругу, герцог был в хорошем настроении и улыбался в объективы фотографов. Однако такое его поведение вновь подверглось критике. Королевский эксперт Анжела Левин считает, что Гарри вел себя чрезмерно фальшиво.

«У него было фальшивое выражение лица. К тому же он выглядел не как принц, а как обычный пацан. Вспомните его помятую рубашку, расстегнутый пиджак и коричневые туфли. Он переборщил», — цитирует Express эксперта.

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Напомним, сразу после открытия статуи принц поспешил обратно в США. Следующий его визит в Лондон ожидается в сентябре. Возможно, Меган Маркл приедет с ним.

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