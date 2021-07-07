«Сочные формы»: загипсованная Асмус вновь свела с ума поклонников «ложбинкой греха»

На днях Кристина Асмус поделилась с поклонниками шокирующим кадром из больничной палаты. Актриса сидела с загипсованной ногой. Некоторые фанаты решили, что она показала кадр со съемочной площадки, но это оказалось не так. Кристина порвала связки. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав свежее фото.

«Есть у меня особенность — раз в несколько лет рвать себе связки на ногах. В 2015 году мне буквально собирали заново правое колено. Тогда я очень четко ощутила необходимость этой паузы. Как многое встало на свои места. Мне прям надо было остановиться и подумать. Сейчас я ощущаю тоже самое. Как будто мне сказали: «Кристина, не суетись…», — написала Асмус.

Фанаты пожелали актрисе скорейшего выздоровления и заметили, что даже с гипсом она прекрасно выглядит. Кристина позировала в спортивном костюме и майке, блеснув «ложбинкой греха».

«Сочные формы! Красивая! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, актриса имеет спортивное прошлое. В юности она профессионально занималась спортивной гимнастикой.

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