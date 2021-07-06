«Какой Роб уже большой вымахал»: Ляйсан Утяшева показала подросшего сына Павла Воли

Прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля – одна из самых крепких и гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Их браку уже почти девять лет, и за все то время, пока они вместе, Ляйсан и Павел не дали ни одного повода сомневаться в том, что их семья крепка и счастлива только на фотографиях в Instagram.

Пару связывает дружба, искренние чувства и любовь к двум своим детям. У Ляйсан и Павла подрастают сын Роберт, ему восемь лет, и дочь София, которой шесть. Примечательно, что оба наследника пары появились на свет в мае.

Эти летние дни выдались для звездной семьи счастливыми, они проводят их вместе. Ляйсан Утяшева поделилась в микроблоге кадрами, на которых запечатлена с мужем, а затем и с сыном. Оба снимка, по ее словам, сделаны дочерью Софией. Ляйсан удивляется тому, как быстро растут и взрослеют ее дети.

«Мои любимые мужчины. Смотрите, какой Роб уже большой вымахал! Фото by София», — подписала кадры звездная мама.

Судя по ним, Роберт скоро «догонит» Ляйсан по росту. Мальчик для восьми лет выглядит достаточно высоким.

«Вы для меня, и думаю, для многих, такая прекрасная, примерная пара, вы молодцы! Процветания вашей семье!», «Да, детки растут очень быстро, счастья и крепкого здоровья вам и вашей семье», «И правда, вырос, замечательно! Пусть будет здоров! И Софийка тоже», — отреагировали в Сети на семейные фото.

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