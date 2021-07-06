Нарядилась для мужа: Утяшева запечатлелась в белоснежном платье макси с воздушными рукавами

Экс-гимнастка воссоединилась с Павлом Волей. Они провели время на природе с детьми.

Ляйсан Утяшева уже длительное время счастлива в браке с Павлом Волей. Их роман начался с дружбы. Теперь они одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Юморист часто рассказывает со сцены истории, связанные с семьей. При этом он регулярно признается в любви жене на публике. Экс-гимнастка подарила избраннику сына Роберта и дочку Софию. Звездные родители любят проводить с ними время.

На днях Воля приехал в родную Пензу. Первым делом он прогулялся с наследниками по знакомым улицам. В это время Утяшева делала покупки, пополняя свой гардероб стильными обновками. Но теперь пара воссоединилась. По всей видимости, юморист вернулся в Москву. Влюбленные решили устроить велопрогулку на природе. Сначала Ляйсан принарядилась для мужа. Она покрасовалась в белоснежном платье в пол с воздушными рукавами бренда Александра Терехова.

Поклонники восхитились нежным луком девушки, который она дополнила кедами и сумкой-шоппером. Однако позже экс-спортсменка переоделась. Она каталась с детьми и мужем на велосипеде уже в мини-юбке в цветочек и топе.

«Вы для меня и думаю для многих, такая прекрасная, примерная пара», «Вы такая прекрасная семья», «Как вы цвете рядом с Волей», «Очень красивое белое платье», «Такая вы элегантная», «Ляся, ты прелесть», «Наряд вас так красит», «Вы сияете рядом с мужем», «Как на вас приятно смотреть», «Красотка, хорошеете», «Очень нравится ваш лук», — прокомментировали пост подписчики.

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