«Выкрутилась с фиговым листком!»: Надя Ермакова прошлась по «Поляне» «Дома-2» голой, прикрыв руками грудь

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и его кастинг-директор, 37-летняя Надежда Ермакова устроила нетривиальное дефиле по «Поляне». Девушка прошлась по всей территории съемочной площадки совершенно обнаженная. Из одежды на Наде были только микро-трусики, а грудь она прикрыла руками.

Раздеться Ермаковой пришлось, поскольку она проиграла в споре Яне Захаровой. Предмет пари — Ира Пингвинова, которая по мнению Надежды должна была прийти на проект, чтобы строить отношения с Артемом Мартинчиком.

В обратном случае, Ермакова пообещала пройтись голой по «Поляне». Ира Пингвинова на реалити-шоу решила не возвращаться, а кастинг-директору пришлось держать свое слово.

«Я делала ставку на ее заход и проиграла! – написала в Instagram Надежда Ермакова. — Поэтому пришлось держать слово и пройтись по «Поляне» голой. Как смогла, так и выкрутилась с фиговым листком!»

Дефиле Надежды прошло под аплодисменты участников телестройки и их одобрительные возгласы. Девушка получила в свой адрес массу комплиментов по поводу очень красивой фигуры.

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