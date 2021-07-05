«Как горько…»: Повереннова высказалась о смерти Меньшова

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Режиссера госпитализировали в 15-ю городскую клиническую больницу 22 июня с двусторонней пневмонией. 5 июля в 9:36 его не стало. Слова соболезнования в Сети выражают коллеги, друзья, поклонники творчества кинематографиста. В их числе и актриса Дарья Повереннова.

«Как горько… Светлая память», — написала Повереннова.

Напомним, Владимир Меньшов представил миру полюбившиеся миллионам картины «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и сотни других. В разные годы он становился лауреатом различных премий, а в 1981 году выиграл «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Являлся членом попечительского совета ВГИКа, членом правления «Мосфильма», членом Союза кинематографистов РФ.

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