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Барановская поддержала тренд на кипенно-белый, представ в сложном костюме с асимметричным платьем

Ранее о моде на этот оттенок рассказывала Эвелина Хромченко.

Барановская поддержала тренд на кипенно-белый, представ в сложном костюме с асимметричным платьем
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Юлия Барановская откликнулась на современный тренд, который продиктовал популярность одежды в кипенно-белых тонах. Об актуальности этого оттенка поведала на шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Ведущая Первого канала рассказала, что в настоящий момент многие мировые модельеры включили в свои коллекции наряды именно данного цвета.

Это произошло под влиянием пандемии и возросшего интереса публики к профессии медиков, а также их форменной одежде.

Барановская появилась на вечеринке в честь именин Егора Крида в сложном кипенно-белом костюме с асимметричным подолом на платье, поверх которого в области пояса надевался элемент, похожий на баску. Звезда сумела одним образом показать плавную линию плеч, стройные ноги и тонкую талию.

Юлия Барановская.
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

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