Рекомендовал Васильев: Пугачева умело скорректировала фигуру платьем с оптическими иллюзиями

Удивительно, но удачно расположенные полосы на одежде могут отлично скорректировать фигуру. Об этом приеме модельеры знали еще в 1930-е годы, а все благодаря советской ученой, теоретику моды Софии Беляевой-Экземплярской.

И до сих пор ведущие модельеры мира пользуются ее разработками в этой области. Именно она изобрела строение платья с вертикальными и горизонтальными линиями, которые создают оптические иллюзии, формируя фигуру «песочные часы» и сокращая визуально объемы. Об этом подробно рассказал на шоу Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев.

Пример того, что изобретение Экземплярской до сих пор живо, явила своим образом Алла Пугачева, которая встретилась в своем замке с друзьями в платье с хитрой полоской.

«Модель называется «Жри, что хочешь!» — шутливо прорекламировала ее жена Максима Галкина.

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