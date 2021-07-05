«Лечу к вам»: предполагаемый новый бойфренд Бородиной зазывает девушек на «грязь»

Телеведущая в минувшие выходные побывала в Ереване, где была замечена в компании с бизнесменом Эриком Авагяном.

На днях в Сети стали активно обсуждать новый роман пока еще замужней Ксении Бородиной, ведущей телепроекта «Дом-2». Девушка подала на развод с бизнесменом Курбаном Омаровым, но, предположительно, уже встречается с армянским ресторатором Эриком Авагяном, которого все кличут Гриша Эрик.

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В первые выходные июля Бородина улетела в Ереван, где строит свой бизнес молодой человек. Якобы их видели вместе в ночном клубе, у себя в микроблогах они постили фото из одних и тех же мест. Насколько все у пары серьезно, неизвестно, но стоило Ксении сесть в самолет, как Эрик опубликовал весьма неоднозначное приглашение у себя в микроблоге.

«Кто тут есть из моих бандиток с Киева или Одессы — отпишитесь! Лечу к вам устраивать грязь!» — сообщил мужчина.

Судя по тому, что ищет он «бандиток», то есть девушек, а под словом «грязь» можно предположить вечеринку, то бизнесмен считает себя вполне свободным, то есть не обремененным серьезными отношениями мужчиной.

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