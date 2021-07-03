Модное лето Кейт Миддлтон: какие платья выбрала герцогиня Кембриджская в начале лета

На публике Кейт Миддлтон всегда выглядит с иголочки: гармоничная укладка на волосах, естественный макияж, умело подобранные аксессуары, стильная обувь и, конечно же, изысканные платья. С начала календарного лета прошел месяц, а герцогиня Кембриджская уже успела несколько раз появиться на публике в очаровательных нарядах.

Безусловно, ее точеная фигура позволяет примерять самые разные фасоны, но замечали ли вы, что Кейт всегда придерживается определенного стиля, выбирая платья? Выглядят они непринужденно, но при этом изящно и невероятно стильно. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, какие аутфиты будущая королева Великобритании надевала в июне.

Изысканный лавандовый монохром

Недавно Кейт Миддлтон посетила Лондонскую школу экономики, где предстала свой новый проект – благотворительный фонд. Для этого мероприятия герцогиня выбрала монохромное платье миди лавандового оттенка одного из своих любимых брендов — LK Bennett.

Его фасон сочетает в себе короткие рукава-фонарики, юбку-карандаш и элегантное декольте. Купить такое платье можно за 225 фунтов стерлингов (почти 23 тысячи рублей). Образ Миддлтон дополнила нюдовыми туфлями и минимальным набором аксессуаров – серьгами с бриллиантами и ожерельем.

Приталенное платье-пальто

Первый в этом году королевский тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма случился не так давно. Герцоги Кембриджские побывали в Шотландии. Четвертый его день Миддлтон посвятила голубому платью-пальто британского бренда Catherine Walker.

Его дополнила замшевыми туфлями Rebecca Riviera от Emmy London, стоимостью 695 долларов (50,5 тысяч рублей). Кроме того, Кейт выбрала кулон с синим топазом от британского ювелирного бренда Kiki McDonough, брошь и темно-синий клатч Multrees Chain шотландского бренда Strathberry за 500 долларов (36 тысяч рублей).

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Элегантная слоновая кость

Вторая декада июня ознаменовалась большим политическим событием. В Лондоне прошел саммит с участием мировых лидеров. На неофициальной его церемонии с участием королевы Елизаветы II, Кейт блистала в платье слоновой кости Alexander McQueen со струящейся юбкой и туфлях-лодочках Aquazzura с ремешком на пятке. Стоимость такого приталенного наряда — три тысячи фунтов стерлингов (302 тысячи рублей).

К образу она добавила винтажный клатч Josef Point de Beauvais Beauvais с бусинами и серьги Robinson Pelham Aspen. Также герцогиня надела браслет из ниток жемчуга и бриллиантов, который, как отметили эксперты, принадлежал принцессе Диане. Его леди Ди примеряла только один раз, во время поездки в Гонконг 1989 году.

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Яркий монохром

В тот же день Кейт провела еще одну встречу, только теперь с первой леди США Джилл Байден. Они посетили начальную школу в Хейле. На Кейт было платье-футляр с элегантными разрезами цвета спелой малины от Alexander McQueen. Широкий пояс ненавязчиво подчеркнул идеальную фигуру герцогини. Образ она дополнила любимыми нюдовыми туфлями и мини-сумкой LK Bennett Milly Nude.

В чем же секрет?

Эксперт по моде в Your Fashion Lounge Джорджия Михалопулу отметила, что стиль Кейт Миддлтон может примерить любая модница, если купит одну-единственную вещь — платье миди.

«Попробуйте купить летние платья миди с изысканными, но не яркими принтами или в пастельных тонах. Добавьте к ним пару туфель нюдового оттенка или босоножки на танкетке. Что касается аксессуаров, то они должны дополнять образ, а не бросаться в глаза», — цитирует Михалопулу Express.

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