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«Резкий, жесткий, категоричный»: Регина Тодоренко нелестно отозвалась о своем муже

Телеведущая вспомнила о начале романа с Владом Топаловым.

«Резкий, жесткий, категоричный»: Регина Тодоренко нелестно отозвалась о своем муже
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Накануне, третьего июля, Регина Тодоренко и Влад Топалов праздновали бумажную свадьбу – исполнилось два года с того дня, как они стали мужем и женой.

Теледива посвятила этому событию пост в микроблоге, признавшись в любви своему супругу. А позже рассказала в сторис историю их знакомства и отношений.

В одной из командировок Регина Тодоренко загадала заветное желание – непременно встретить своего любимого человека. А когда она вернулась в Москву, ей предложили работу в театре, в спектакле «Заложи жену в ломбард». И именно там Регина встретила Влада.

Регина Тодоренко рассказала о знакомстве с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о знакомстве с Владом Топаловым. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

«Мы познакомились на репетициях. Я играла роль жены, а он – мужа», — поделилась Регина Тодоренко.

Но тогда она еще не подозревала, что сможет влюбиться в партнера по сцене, тем более, что он показался ей несимпатичным как человек.

Регина Тодоренко дала нелестную характеристику мужу
Регина Тодоренко дала нелестную характеристику мужу. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

«Сначала он произвел на меня неоднозначное впечатление, — продолжила Регина Тодоренко. — Те, кто знаком с Владом лично, знают, что он резкий, жесткий, категоричный человек, который держит границы с новыми людьми».

Регина сумела пересилить себя и мило общалась с Владом, ведь иначе невозможно было построить нужного для работы на сцене диалога. И вот какой-то момент между ними появилась химия. И в итоге образовался довольно гармоничный союз двух людей, умеющих поддерживать друг друга.

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