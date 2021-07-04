«Процесс требует больших вложений»: Тодоренко назвала сумму, которую потеряла на криптовалюте

Как отметила телеведущая, в произошедшем она не видит ничего страшного.

Телеведущая Регина Тодоренко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась в беседе с журналистами, что потеряла почти три миллиона рублей на криптовалюте – виртуальных деньгах.

«Да, я потеряла сорок тысяч долларов. Этот процесс требует больших вложений. Надо было об этом узнавать 15 лет назад, когда еще мои родители оплачивали за меня учебу. Они тогда давали мне деньги. Это был бы уже сейчас мой стартовый капитал. Он бы спустя годы принес мне миллионы». Регина Тодоренко

Как отметила телеведущая, ничего страшного в ее жизни с потерей этой внушительной суммы не произошло. «Мы еще заработаем. Покатаемся на яхте. Я вас приглашу», — заметила Регина Тодоренко.

Напомним, что Регина Тодоренко — одна из самых популярных телеведущих. Она жена известного музыканта Влада Топалова. У звездной пары есть совместный сын Михаил, которого они называют Майклом.

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