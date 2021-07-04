«Считаю недопустимой»: Андрей Разин высказался об Ольге Бузовой и пригрозил Виктору Салтыкову

После того, как Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа, на нее буквально посыпалась критика отовсюду. Свое мнение высказывали и профессиональные актеры, и другие артисты. Самые разные высказывания не остановили звезду. Она превратилась в блондинку и поехала покорять Африку. В эти дни поющая ведущая находится на другом континенте, где участвует в съемках проекта для ТНТ. Продюсер Андрей Разин считает, что травля Бузовой не допустима. Об этом он написал в своем Instagram.

«Считаю недопустимой травлю Ольги Бузовой. Особенно это касается моих коллег по цеху. В частности, участников проекта «Дискотека «Союз». Ольга — открытый, очень порядочный, ранимый и честный человек. Когда-то у нас с ней тоже были небольшие перепалки, но, в любом случае, мы с ней работали и я ее знаю как очень порядочного, доброго человека», — написал Разин.

Также он отметил, что знаком с мамой Ольги – Ириной Александровной, которую считает прекрасной женщиной.

«И вообще, я хочу сказать, что у Ольги очень порядочная семья. Прошу моих коллег, особенно по «Дискотеке «Союз», никогда не оскорблять Ольгу Бузову, иначе вы никогда больше не выйдете на сцену в составе моего проекта. Это касается моего давнего друга Вити Салтыкова и других коллег. Имейте ввиду, кто будет нападать на Бузову, в «Дискотеке «Союз» ноги вашей не будет никогда.

Напомним, ранее Салтыков высказал свое нелестное мнение о Бузовой, назвав ее «позором страны». Ольга не промолчала и ответила публично.

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