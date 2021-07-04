«Богиня!»: постройневшая Кожевникова позировала в купальнике актуального цвета

Некоторое время назад актриса Мария Кожевникова боролась с лишним весом. В одном из своих интервью она рассказывала, как сложно было принимать себя с новыми формами. Но звезда «Универа» смогла постройнеть. В своем Instagram мама троих детей поделилась снимком в купальнике ультрамодного цвета, в котором искупалась в озере.

«Место силы – Валдай», — подписала фото Кожевникова.

Фанаты засыпали актрису комментариями.

«Богиня! Какая красотка! Невероятная! Фото огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность актриса принесла роль в сериале «Универ». В 2013 году Мария вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева, однако в официальный брак пара не вступила. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Европе.

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