«Ой, мама кто это? Вся словно из золота»: Седокова в лифчике ошарашила видом «сдобных булочек»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не перестает удивлять поклонников, соревнуясь с Ким Кардашьян в сексапильности. Что тут скажешь? Украинская дива может дать фору и американским красоткам. Вы только посмотрите, как «сочно» и дерзко поп-дива выглядит после утренней пробежки. Анна Седокова позировала в легинсах и лифе, который певица умело стянула с груди так, что засветила свои наливные прелести. Поклонники потеряли дар речи, заметив струйки пота на ложбинке.

«Еле пыхтит? И струйки пота по ложбинке», «Ой, мама кто это? Вся словно из золота», «Милашка и очаровашка», «Спортивное утро! Это вам не плюшки на кухне трескать», «Вся красная… Такое чувство, что вот-вот зашипит как чайник с кипятком», «Грудь заколыхалась», «Что за капельки на ложбинке? Вспотела??», «Ух, какая мамасита», «Смугляночка», — пишут фолловеры.

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