«И это так кайфово»: Седокова в алом бикини страстно поздравила латвийца-мужа с 29-летием

Анна Седокова в микроблоге весьма интересным способом поздравила мужа латвийского баскетболиста Яниса Тимму с днем рождения. 2 июля спортсмену исполнилось 29 лет. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась пикантным снимком в бассейне. Певица запрыгнула на руки к возлюбленному, засветив упругую фигуру в алом бикини. Своему мужу поп-дивы доверила самое дорогое — себя.

«С днем рождения мой любимый муж! Знаешь, ты самый правильный человек из всех, кого я видела в жизни. Ты всегда справедлив и добр. Ты мудр и силен. Ты мой пример и мотивация во всем.

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Каждое утро просыпаясь я благодарю за то, что ты рядом. Что бы с нами не происходило, как бы нас не шатало, какие бы испытания не выпали нам, я всегда знаю, что ты точно нас оттуда вытянешь и спасешь!

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У нашей семьи есть супергерой и это так кайфово. Люблю тебя. И через секунду скажу тебе еще это лично. Потому что ты летишь со мной рядом», — отметила певица.

«Веселая парочка, что тут скажешь», «Какой у вас сочный налив», «Срамота! Трусы по швам трещат!», «О, завистники проснулись! Да трещат! Вам-то что? За собой следите», «Какая мадам, просто вах!», «К вам в бассейн захотелось», — пишут фолловеры.