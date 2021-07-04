«Любимый малыш»: победительница «Ледникового периода» Кузьмина поздравила сына

Актриса Ольга Кузьмина стала победительницей прошлого сезона шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с фигуристом Александром Энбертом. В своем Instagram звезда показала фото с подросшим сыном Гордеем и поздравила его с днем рождения.

«С днем рождения, мой любимый малыш! Хотя, уже и не малыш вовсе. 8 лет! Совсем взрослый стал!» — написала Кузьмина.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

«Поздравляем! С днем рождения!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что дебют Кузьминой как актрисы случился в нескольких эпизодах киножурнала «Ералаш». А известность ей принесла роль официантки Насти Фоминой в сериале «Кухня». С отцом своего сына Гордея – Алексеем Терещенко – Ольга в разводе.

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