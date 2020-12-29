«Я сама виновата!»: Кузьмина оправдала Авербуха за свое сломанное ребро на «Ледниковом периоде»

Победители шоу «Ледниковый период» на Первом канале Александр Энберт и Ольга Кузьмина появились в эфире «Вечернего Урганта». Во время интервью выяснилось, что актриса серьезно пострадала во время репетиции на проекте, однако продолжила работу до конца, ничем не выказывая проблему.

Звезда «Кухни» призналась, что именно она настаивала на сложных фигурных элементах фигурного катания. Не имея особого опыта в этом виде спорта, шатенка постоянно падала. Но и другие конкурсанты тоже не сильно могли похвастаться устойчивостью на скользком льду. По словам Кузьминой, все участницы проекта постоянно жаловались на боли в ребрах, ощущала дискомфорт и она. Однако в какой-то момент любимица публики все-таки решила сделать рентген.

«Лучше бы не делала… Но зато ценность всех наших элементов возросла! Сломано ребро», — рассказала она удивленному Ивану Урганту. «Авербух, ты что же делаешь?» — обратился изумленный ведущий к продюсеру проекта через экран ТВ.

Однако Ольга тут же выступила в защиту спортсмена. «Да ничего страшного! Я сама во всем виновата», — сказала она.

Сейчас, как сказала артистка, она чувствует себя намного лучше. А ее партнер Александр Энберг подчеркнул, что такие моменты сближают шоу со спортом.

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