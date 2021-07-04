«Мне нравится»: Дарья Клюкина поддержала тренд на массивные сандалии

Модель Дарья Клюкина похвасталась новинкой своего летнего гардероба. Знаменитость выбрала босоножки на высокой платформе. Фото своего аутфита Дарья опубликовала в личном микроблоге.

Возлюбленная бизнесмена Владимира Чопова призналась, что обожает жару. В солнечные дни Дарья может щеголять в коротких шортиках и кроп-топах. Пока в столице наступила небольшая прохлада, Клюкина вынуждена внести коррективы в свой гардероб. Один из модных образов Дарья показала фолловерам.

«Погода – длинный рукав и голые коленки. Мне нравится, хотя больше люблю 30-градусную жару, когда от солнца плавится воздух», — отметила Дарья.

Экс-участница проекта «Холостяка» выбрала черную шелковую рубашку с отложным воротничком. Удлиненный вариант этого изделия Клюкина скомбинировала с мини-юбкой, как у теннисисток. Белоснежная юбочка в складку перекликалась с рюкзаком Chanel. А в качестве обуви на Дарье были актуальные в этом сезоне сандалии с завышенной подошвой на застежке.

Ремешки на босоножках, напоминающие заплетенные косички, и очки Valentino дополнили образ знаменитости.

Поклонники Клюкиной похвалили модный look модели:

«Даша, такая красавица», «Голые коленки как прекрасный элемент летнего look’a», «Выглядишь так стильно!».

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