«Находят себе богатых партнеров»: Крид порадовался за Клюкину, вышедшую замуж за Чопова

Как отметил музыкант, его бывшие девушки всегда удачно строят личную жизнь.

Рэпер Егор Крид в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале порадовался за свою бывшую девушку победительницу проекта «Холостяк» Дарью Клюкину. Он заметил, что красавице удалось после расставания с ним устроить свою личную жизнь и очень удачно выйти замуж.

«Мои бывшие всегда удачно выходят замуж. Ну находят себе богатых партнеров».

Егор Крид

Как добавил Егор Крид, он желает нынешнему «холостяку» рэперу Тимати найти свою любовь на проекте. По его словам, у товарища есть шанс создать крепкую семью по итогам проекта. Правда, он подчеркнул, что лично его опыт участия в «Холостяке» не был удачным.

Напомним, что Егор Крид и Дарья Клюкина прекратили свои отношения вскоре после завершения проекта «Холостяк». Сейчас девушка замужем за топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым. Она не раз подчеркивала, что это именно тот мужчина, которого она искала всю жизнь.

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