«Как на мамочку похожа»: Муцениеце похвасталась повзрослевшей красавицей-дочкой

Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram свежее фото младшего ребенка. Примечательно, что поклонники знаменитости увидели в дочери Агаты саму артистку в юном возрасте.

Шатенка Муцениеце долгое время красила волосы в теплый блонд. Однако в последние годы Агата вернула себе натуральный цвет. У ее дочери Мии такие же волосы. Пятилетняя дочь Павла Прилучного по мере взросления все больше становится похожа на свою родительницу. Недавно актриса похвасталась своей красавицей-малышкой, которая распустила кудрявые волосы и позировала с ромашкой в руке.

«Ой, какая девочка! Люблю не могу! Очень соскучилась!» — написала Агата в комментариях под фото.

Выразительные большие глаза Мии, носик и даже губы в очередной раз доказали, что девочка — копия своей знаменитой мамы. Об этом написали поклонники Агаты в комментариях под фото девочки:

«Агата в студенческие годы», «Я не узнала Мию Павловну. Какая принцесса!», «Миюшка! Как на мамочку похожа! Красавица маленькая!», «Это же Агата маленькая!!», «Красотка, вся в маму!».

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