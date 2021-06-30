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«Как приятно видеть натуральное лицо»: Муцениеце без макияжа восхитила фанатов

Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«Как приятно видеть натуральное лицо»: Муцениеце без макияжа восхитила фанатов
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

В этом году актриса Агата Муцениеце отметила свой 32-й день рождения. Она активно занимается спортом, следит за фигурой и внешностью. А в своем микроблоге она не стесняется показывать снимки без фильтров и макияжа. Фанаты остались под впечатлением от очередного фото звезды.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

«Как приятно видеть натуральное лицо без уколов и не перегруженное надутыми губами! Красотка! Царица! Какая красивая! Очаровательная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Муцениеце развелась с главным «мажором» страны Павлом Прилучным. Актриса воспитывает двоих детей – сына Тимофея и дочку Мию, а о своей личной жизни больше не говорит. Хотя весной появлялись слухи о ее новом романе, но представитель звезды их опровергла.

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