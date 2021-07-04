«Сбежали»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля теперь живут в отеле

Телеведущая была рада сменить обстановку и отдохнуть от ремонта.

Гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что на месяц ушла из дома. Однако знаменитость сбежала вместе с семьей. Причиной стал ремонт, от которого устала Ляйсан.

Утяшева облачилась в красное платье-комбинацию из атласной ткани. Пока телеведущую снимал любимый муж Павел Воля, мама двоих детей станцевала под песню «Миллион алых роз».

«Сбежали с Пашей от ремонта в отель на месяц. Так здорово иногда сменить обстановку, пожив в отеле в центре Москвы, погулять по Красной площади…» — отметила Утяшева.

Кстати, знаменитость рассказала историю из жизни примадонны. Оказалось, Алла Борисовна однажды и правда получила миллион роз красного цвета. Из цветов даже сварили варенье.

«Однажды ей прямо в «Балчуг» привезли целый грузовик роз. Но это еще не все: из них потом сварили варенье прямо на кухне отеля. Как нам рассказали на кухне, варили целых три дня», — заявила Ляйсан.

К слову, сама Утяшева тоже «утонула» в цветах. У телеведущей в номере стояли огромные букеты роз. Маленькая собачка гимнастки попробовала на вкус лепестки, хотя их и не варили.

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