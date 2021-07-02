«Пропасть непреодолима»: принц Гарри и Уильям не помирятся из-за Меган

Накануне принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане. Во время церемонии, которая прошла в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца – любимом месте отдыха леди Ди – родные братья были в приподнятом настроении и улыбались. Ранее эксперт по языку тела отметила, что они наконец-то помирились. Однако у другого королевского эксперта на этот счет свое мнение. Дэн Вуттон считает, что о примирении речи не идет.

«Пропасть между Уильямом и Гарри сейчас просто сейсмическая. Она непреодолима. По крайней мере, пока Меган находится между ними», — цитирует эксперта Express.

Напомним, что сразу после церемонии Гарри поспешил в аэропорт, чтобы отправиться в США к жене и детям. Как ранее стало известно, с королевой ему не удалось встретиться.

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