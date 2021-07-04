«Самое драгоценное»: Филипп Киркоров встретился с родственниками в Греции

Поп-король запечатлелся на отдыхе с дядей и тетей, а также с детьми.

Исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в своем микроблоге фотоотчет из отпуска в Греции. Примечательно, что к артисту присоединились его дядя и тетя из Болгарии.

Филипп Бедросович признался, что сильно соскучился по близким. Артист сделал несколько кадров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а позади малышей стояли тетя Мари и дядя Хари.

«Самое драгоценное время — это отдых с семьей. Киркоровы в сборе! В Греции к нам присоединились тетя Мари и дядя Хари. Какое же это счастье, что они снова со мной. И теперь это навсегда. Никому не отдам. Никогда не отпущу. Со временем приходит понимание, что родные — это самые близкие люди на свете. Никто и ничто не заменит их тепло, заботу и любовь. Дети счастливы!» — признался Киркоров.

Для совместного досуга с семьей певец выбрал шелковый костюм Versace. Поклонники Филиппа Киркорова пожелали счастливому артисту отличного отдыха:

«Какие красивые! Хорошего отдыха», «Молодцы, семья — это самое ценное, что есть», «Молодец Филипп, дети в окружении бабушек и дедушек-это и есть счастливое детство!», «Самое ценное — когда все родные рядышком. Какие вы замечательные».

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