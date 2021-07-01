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Филипп Киркоров и Даня Милохин стали специальными гостями «Основного выпускного Вконтакте»

Телевизионную версию онлайн-праздника покажет канал «Муз-ТВ».

Филипп Киркоров и Даня Милохин стали специальными гостями «Основного выпускного Вконтакте»
Даня Милохин с ведущими онлайн-выпускного Аней Pokrov и Владимиром Маркони. Фото: пресс-служба

Второй год подряд популярная у подростков социальная сеть проводит онлайн-выпускной бал. В ближайшую субботу, 3 июля, телеканал Муз-ТВ покажет телевизионную версию «Основного выпускного Вконтакте».

Свои хиты для ребят, которые в этом году окончили школу, исполнят: Slava Marlow, Фогель, Звонкий, Мари Краймбрери, Daasha, Rauf & Faik, Анет Сай, Мэвл, Konfuz, Никита Киоссе, Егор Шип, Mia Boyka, Mary Gu и другие популярные у подростков исполнители.

Ведущие онлайн-выпускного Аня Pokrov и юморист Владимир Маркони создадут неповторимую праздничную атмосферу в лучших школьных традициях. Во время бала истории о своих школьных годах и выпускных вечерах расскажут Валя Karna.val, Анна Седокова, Митя Фомин, участники XO Team, Iowa, Filatov & Karas и многие другие.

Специальными гостями онлайн-выпускного стали блогер Даня Милохин и король поп-сцены, без которого сейчас не обходится ни одно масштабное мероприятие, Филипп Киркоров.

Фрагмент онлайн-выпускного с участием Филиппа Киркорова
Фрагмент онлайн-выпускного с участием Филиппа Киркорова. Фото: пресс-служба

«В школе я был таким, как и сейчас, — поделился своими воспоминаниями Даня Милохин. — Я не любил учиться по их программе. Только русский язык нравился, а на остальных уроках прыгал в окна с первого этажа. Смирно сидел только на русском языке, но в итоге все равно его не выучил нормально».

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