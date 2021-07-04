Умело скрыла животик: беременная Арзамасова появилась в свете в актуальном платье с воланом солнечного оттенка

26-летняя Лиза Арзамасова, будучи на больших сроках беременности, предстала на презентации коллекции российского дизайнера одежды Галины Подзолко. Во время раута актриса позировала в свободном платье, модель которого практически полностью нивелировала «приятное положение» жены Ильи Авербуха.

Звезда «Папиных дочек» остановила свой выбор на актуальном желтом оттенке, который Институт цвета Pantone назвал в числе самых главных, наряду с серым, в этом году. В комплект к нему Лиза примерила жилет из той же ткани, а также соломенную шляпку и удобные мюли на устойчивой подошве.

Отметим, что Эвелина Хромченко высказывалась о трендовом солнечном тоне. Она предостерегла модниц от неудачно выбора, ведь он идет далеко не каждой женщине и может негативно подать цвет лица. Чтобы этого избежать, стилист посоветовала выбирать наряды только при дневном свете.

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