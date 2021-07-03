«Заказала праздничный пончик»: Анфиса Чехова поздравила свою собаку-именинницу

Ведущая шоу «Спокойной ночи, мужики!» — Анфиса Чехова — опубликовала в своем микроблоге кадры со своей собакой Картошкой. Примечательно, что знаменитость таким образом поздравила питомца с днем рождения.

Напомним, недавно Чехова призналась, что не представляет свою жизнь без собак. С детства Анфиса была окружена четвероногими друзьями. И даже родители телеведущей познакомились благодаря питомцам.

«Я как всегда забыла про Картошкин день рождения. Он у нее был 28 июня. А вспомнила я только вчера, заказала праздничный пончик, и мы тихо его отметили. Хочу пожелать моей двухлетней крошке здоровья и сахарных косточек», — написала Анфиса в комментариях под фото своего любимого питомца.

Чехова надела на Картошку фиолетовый праздничный колпачок, а также показала десерт для именинницы. Съедобный именной пончик с розовой глазурью украшал белоснежную тарелку и ждал собаку, пока та позировала для хозяйки.

«Сегодня к ней приходил ветеринар, разбираться с ее неожиданно появившейся аллергией и сказал, что она очень изящная сучонка. Желаю моей Картохе такой изящной сучонкой и оставаться. Принимаем поздравления», — резюмировала Чехова.

Смотрите также: