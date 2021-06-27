«Даже в лютый мороз»: Анфиса Чехова призналась, что 20 лет не носила брюки

Телеведущая Анфиса Чехова облачилась в белоснежный комбинезон с цветочным принтом. Фотографией обновки знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Анфиса призналась, что уже давно не носила брюки. Чехова считала штаны неудобными, а вот платья и юбки сопровождали актрису повсюду.

«Хочу вам признаться: с 19-ти лет я не носила брюки! Вообще 20 лет я не носила брюки. Мне было в них некомфортно. Даже в лютый мороз на гастролях я ходила в платьях и юбках. А потом что-то изменилось. Я изменилась! И брюки стали составлять 60% моего гардероба», — заявила Чехова.

Знаменитость также добавила, что обратила внимание на комбинезоны. Одним из таких изделий Анфиса поделилась со своими поклонниками. Чехова выбрала костюм на тонких лямках молочного оттенка с принтом в виде кактусов.

«Легкий, летний, очень удобный, с легкомысленными кактусами. В нашу аномальную жару самое то», — резюмировала Анфиса.

Фанаты телеведущей отметили, что Чеховой пришелся к лицу такой комбинезон:

«Какой классный, я тоже такой хочу», «Комбинезон потрясающий. Супер!», «Крутой комбинезон», «Красота», «Шикарная».

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