«Самый милый подарок»: певица Слава похвасталась кольцом с поросенком от дочери

Исполнительница Слава опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором показала взрослую дочь Александру.

22-летняя девушка подарила родительнице ювелирное изделие, которое было выполнено на заказ. Именно поэтому певица получила кольцо с изображением поросенка не в день своего рождения, а чуть позже.

Слава родилась 15 мая. И в этот день старшая дочь артистки собиралась вручить маме милый презент в виде кольца. Однако повзрослевшая Саша смогла сделать это примерно через месяц.

«Это самый милый подарок на мой день рождения. Изделие на заказ, поэтому чуть запоздало, но это того стоило! Мой милый кот, спасибо! Колечко. Хрю! Это наше семейное», — написала Слава в комментариях под видео.

Когда девушка подарила маме кольцо, Слава чуть не расплакалась от счастья. Она не знала, что дочь готовит для нее такой сюрприз.

«Можешь открывать глаза. Вот. Лучше поздно, чем никогда», — отметила Александра.

Удивленная и обрадовавшаяся исполнительница поблагодарила ребенка за знак внимания и крепко обняла дочь.

Напомним, Слава родила Александру в браке с бизнесменом Константином Морозовым.

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