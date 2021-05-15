«Талантливая и сумасшедшая»: Зара поздравила Славу с днем рождения

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Зары появилось свежее фото с певицей Славой. Таким способом знаменитость поздравила подругу с ее персональным днем.

Зара показала снимки с именинницей. На одном из них Слава в ярко-желтой струящейся юбке и пиджаке молочного оттенка запечатлелась рядом с Зарой в платье с цветочным принтом. Другое фото — селфи, где подруги продемонстрировали макияж smokey eyes.

«Моя дорогая, любимая, талантливая и сумасшедшая Славочка! С Днем Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким! Обнимаю! Береги себя! Люблю!», — написала Зара в комментариях под фото.

Поклонники артисток тоже поздравили Славу, а также восхитились красотой исполнительниц.

«Самые хорошие вы! Слава и Зара моя. обожаю», «Красотки, а вы чем-то похожи», «Девочки, вы красотки! Славочка, с Днем Рождения!», «Мои две самые обожаемые красотки-певицы», «Обожаю вас, вы такие классные! Славочка с днем рождения тебя, будь бесконечно счастлива!», — оставили комментарии восторженные фанаты.

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