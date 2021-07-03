Стильные танцы: Лобода в остромодных брюках этого лета потусовалась на Неве

Такой фасон в нынешнем сезоне советует известный стилист Эвелина Хромченко.

Певица Светлана Лобода находится с концертом в Санкт-Петербурге. Выступив на праздничном торжестве для выпускников «Алые паруса», звезда осталась в Северной столице, чтобы насладиться белыми ночами и как следует отдохнуть.

Накануне красотка поделилась зажигательными кадрами своего досуга. Певица, совершая прогулку по Неве на катере, пустилась в пляс вместе со своим новым продюсером.

«Питер.

Сразу после концерта мы отправились в далекое плавание, пили шампанское и наслаждались моментом…», — написала звезда.

Лобода выбрала для прогулки белую футболку и черные брюки ультрамодного широкого кроя. Именно этот фасон этим летом актуален как никогда, и его советовала стилист Эвелина Хромченко. «Чем шире, тем актуальнее», — давала ранее рекомендацию по выбору тренда телеведущая.

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