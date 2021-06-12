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«Чем шире, тем актуальнее»: Хромченко показала, какой фасон брюк будет хитом этого лета

Фэшн-эксперт назвала два признака самой модной вещи сезона.

«Чем шире, тем актуальнее»: Хромченко показала, какой фасон брюк будет хитом этого лета
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал

На шоу «Модный приговор» — очередное яркое преображение по последним трендам моды. 48-летней Светлане стилисты передачи подобрали комплект, состоящий из легкого бомбера и белых брюк. Телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко оценила наряд героини Светланы, которую переодели стилисты программы.

В образе героини сразу два модных тренда, которые являются мастхэвами наступившего лета. Это широкие брюки и их цвет. Эвелина Хромченко объяснила:

Светлана, героиня.
Светлана, героиня. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал
Модные брюки. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал
Модные брюки. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

«Костюм с широкими белыми брюками, которые весьма актуальны в нынешнем сезоне, и чем они шире, тем актуальнее, — цвет экрю, кстати, тоже приветствуется, — прекрасен для того, чтобы в этот чудесный летний период ходить гулять пешком, дышать свежим воздухом», — заметила стилист.

Помимо легких брюк трендовой ширины, модницам можно присмотреться и к джинсам. Напомним, что фасон «бананы», который был на пике популярности прошлым летом, сейчас стремительно теряет актуальность.

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