«Смешные деньги»: Анна Семенович озвучила сумму, которую зарабатывала в «Блестящих»

Певица Анна Семенович в беседе с Василием Коновым в рамках его шоу на YouTube-канале заявила, что продюсеры группы «Блестящие» много лет откровенно наживались на исполнительницах. Все основные заработки они забирали себе.

«В группе я зарабатывала, конечно, смешные деньги. К счастью, тогда у меня был длительный роман с обеспеченным мужчиной, и в финансовом плане все было стабильно. Мы получали по 50 долларов за концерт, хотя за наше участие в корпоративе заказчики платили по 20–30 тысяч долларов. Все остальное забирали продюсеры, это был их успешный бизнес».

Анна Семенович

Как отметила Семенович, некоторым солисткам музыкального коллективе не хватало даже денег, чтобы снять квартиру в центре Москвы. Они арендовали жилье на окраинах столицы. Гонорары в группе также различались. Те, кто работал дольше, получали больше новичков.

По словам Анны Семенович, однажды она просто не выдержала. На собрании все высказала продюсерам в лицо. При этом зарплату ей поднять не согласились. Тогда она хлопнула дверью и ушла. Сегодня Семенович готова снова спеть в группе «Блестящие». Но, как она сказала, гонорар каждой участницы за концерт должен был быть не меньше полумиллиона рублей.

Напомним, что Анна Семенович выступала в «Блестящих» с 2003 по 2007 год. Затем она смогла построить достаточно успешную сольную карьеру.

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