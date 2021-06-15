«Смешные деньги»: Анна Семенович озвучила сумму, которую зарабатывала в «Блестящих»

Певица Анна Семенович в беседе с Василием Коновым в рамках его шоу на YouTube-канале заявила, что продюсеры группы «Блестящие» много лет откровенно наживались на исполнительницах. Все основные заработки они забирали себе.
«В группе я зарабатывала, конечно, смешные деньги. К счастью, тогда у меня был длительный роман с обеспеченным мужчиной, и в финансовом плане все было стабильно. Мы получали по 50 долларов за концерт, хотя за наше участие в корпоративе заказчики платили по 20–30 тысяч долларов. Все остальное забирали продюсеры, это был их успешный бизнес».
Как отметила Семенович, некоторым солисткам музыкального коллективе не хватало даже денег, чтобы снять квартиру в центре Москвы. Они арендовали жилье на окраинах столицы. Гонорары в группе также различались. Те, кто работал дольше, получали больше новичков.
По словам Анны Семенович, однажды она просто не выдержала. На собрании все высказала продюсерам в лицо. При этом зарплату ей поднять не согласились. Тогда она хлопнула дверью и ушла. Сегодня Семенович готова снова спеть в группе «Блестящие». Но, как она сказала, гонорар каждой участницы за концерт должен был быть не меньше полумиллиона рублей.
Напомним, что Анна Семенович выступала в «Блестящих» с 2003 по 2007 год. Затем она смогла построить достаточно успешную сольную карьеру.