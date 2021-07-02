«Так выглядит Снегурочка летом»: Дарья Пынзарь кокетливо оголила плечико в кипенно-белом топе и худи на молнии

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь все это лето проводят в Москве, а не в жаркой Турции. На две страны семейная пара живет уже несколько лет.

А в этом году Даша и Сергей стали ведущими нового «Дома-2» на телеканале «Ю» и уже на протяжении нескольких недель не покидают столицу. В связи с этим изменился гардероб Дарьи Пынзарь.

Если, находясь в Аланьи, она демонстрировала луки в купальниках, шортиках, мини-юбках и коротких платьях, то сейчас на смену им пришли аутфиты в жакетах, худи и прочих нарядах для прохладного московского лета.

На этот раз в микроблоге Дарья Пынзарь предстала во всем белом, и, надо сказать, этот оттенок ей очень идет. Дарья пришла на летнюю веранду ресторана в белом топе и худи такого же цвета на молнии, образ ведущая «Дома-2» дополнила белой сумочкой.

Дарья не смогла удержаться, чтобы не пококетничать. На фото она позирует, приспустив худи и обнажив плечо.

«Дашуля- красотуля!», «Счастья вам, прекрасная семья Пынзарь!», «Куколка», «Красотка», «Такая милашка», «Даша, какая же вы красивая», «Так выглядит Снегурочка летом!» — сделали Дарье комплименты ее подписчики.

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