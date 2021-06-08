«Стало все огромным»: Дарья Пынзарь облачилась в розовые шортики и топ, подчеркнувшие ее худобу

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Дарью Пынзарь часто хейтили за пышные формы. Злопыхатели обожали рассматривать фото блондинки и находить складки на ее теле. А Дарья Пынзарь взяла себя в руки, сбросила несколько килограммов и превратилась в настоящую тростиночку.

Как недавно выяснилось, красотка худела не только к лету, она готовилась стать ведущей обновленного реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь».

В сторис Instagram Дарья Пынзарь поделилась кадрами из собственной гримерки на «Поляне», пожаловавшись, что ей стали велики даже те вещи, которые она покупала не так давно.

Блондинка облачилась в костюм в спортивном стиле, состоящий из топа и шорт розового оттенка. Дарья буквально «утонула» в одежде, которая, как она уверяет, еще недавно была ей впору.

«Мне стало все просто огромным, нечего носить реально. Когда эти шортики я покупала, и было как-то по-другому. А сейчас… Ну что это такое?» — спрашивает сама себя Дарья Пынзарь, позируя перед зеркалом.

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