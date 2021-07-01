Ольга Бузова отписалась в соцсети от своих бывших коллег по «Дому-2»

Из подписок звезды в Instagram исчезли все нынешние ведущие реалити-шоу, но при этом там остались некоторые экс-участницы проекта.

Возрожденный проект «Дом-2. Новая любовь» уже без малого три месяца выходит на телеканале «Ю». Вести шоу были приглашены его прежние звездные лица: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Андрей Черкасов, Ольга Орлова и Влад Кадони. Все, кроме Ольги Бузовой, дали свое согласие на сотрудничество с проектом.

Ольга Бузова осталась на ТНТ и сейчас принимает участие в новом шоу телеканала, съемки которого проходят в Африке.

Между тем в Instagram теледивы из подписок исчезли все ее бывшие коллеги. Отследить это не трудно, поскольку Ольга Бузова подписана всего на 170 человек. Пролистав ленту, можно убедиться, что Бузова отписалась от Бородиной, Черкасова, Орловой и Кадони.

А ведь все пятеро были в добрых отношениях, и Ольга даже приглашала коллег на праздник по случаю своего 35-летия. Получается, теперь она не хочет видеть их снимки в своей ленте.

Но при этом Ольга Бузова остается подписанной на бывших участниц реалити-шоу: Наталью Варвину, Дарью Пынзарь, Инессу Шевчук, Алену Ашмарину и Марину Африкантову.

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