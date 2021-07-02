«Предоставила шанс»: почему Кейт Миддлтон не было на открытии памятника принцессе Диане

Накануне в Кенсингтонском дворце состоялось открытие памятника принцессе Диане. Мероприятие прошло в узком кругу. В Затонувший сад пришли принцы Уильям и Гарри, брат и сестра покойной принцессы Дианы. Церемонию проигнорировали Елизавета II, которая отправилась с рабочим визитом в Шотландию, и принц Чарльз. Ожидалось, что к братьям присоединится и Кейт Миддлтон, однако она не пришла.

«Отсутствие Кейт было попыткой преуменьшить вражду между братьями. Она предоставила им шанс побыть вдвоем», — цитирует Express инсайдера.

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Добавим, что сразу после открытия памятника принц Гарри отправился обратно в США. Там его ждут жена и двое детей. Напомним, это был второй визит герцога в Великобританию в этом году. В апреле он прилетал, чтобы проводить в последний путь своего деда, принца Филиппа.

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