Еще одна должность: Елизавета II дала Кейт Миддлтон новую работу

Во время визита на верфь BAE Systems недалеко от Глазго принц Уильям объявил о новой роли Кейт Миддлтон в королевской семье. Герцогиня Кембриджская станет спонсором нового линкора HMS Glasgow. На эту должность ее назначила королева Елизавета II.

«В этой роли герцогиня будет поддерживать команду на этапах и событиях в ближайшие годы службы судна», — говорится в заявлении, которое цитирует Fox News.

При этом во время визита на судно, принц Уильям упомянул своего покойного деда, принца Филиппа, обсуждая строительство нового корабля.

«Любовь моей семьи к Королевскому флоту хорошо известна, и, когда я увидел, как здесь идут дела, то подумал о своем дедушке, герцоге Эдинбургском. Он был бы очарован и очень взволнован, увидев такие достижения в этой области», — сказал герцог Кембриджский.

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Напомним, на прошлой неделе Кейт Миддлтон открыла благотворительный фонд, который стал венцом в ее десятилетней работе в области детской психологии.

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