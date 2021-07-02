«С детства надо привыкать»: Кристина Орбакайте показала, как ее дочери делают уходовую процедуру для лица

Популярной исполнительнице и актрисе Кристине Орбакайте в мае этого года исполнилось пятьдесят лет. Несмотря на столь прекрасные цифры, звезда потрясающе выглядит, она стройна, хороша собой. Кожа Кристины Орбакайте в отличном состоянии, а лицо выглядит молодым и свежим. Звезда не скрывает, что секрет — в постоянном уходе за собой.

Хорошую привычку следить за состоянием кожи своего лица Кристина Орбакайте прививает и своей единственной дочери — Клаве Земцовой. Девочке в марте этого года исполнилось девять лет, и звездная мама считает, что юный возраст не может быть помехой для визитов к косметологу.

В сторис микроблога знаменитость поделилась видео, на котором запечатлела Клавочку во время косметической процедуры, скорее всего, уходовой. Клава лежит на специальной кушетке, а специалист нанес средство на лицо девочки и легкими массажными движениями втирает его в кожу.

«Уже с детства надо привыкать к косметическим процедурам, — комментирует за кадром Кристина Орбакайте. — Девочка — такая девочка».

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