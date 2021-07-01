«Как же мы соскучились»: Кристина Орбакайте в ярко-красном платье запечатлелась с Гошей Куценко

Артисты воссоединятся на экране в продолжении комедии «Любовь-морковь», где они сыграли супружескую пару.

Певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась в Instagram прекрасной новостью. Начались съемки продолжения комедии «Любовь-морковь». Кристина Орбакайте поделилась видео с мероприятия, на котором была соблюдена давняя киношная традиция — разбивать тарелку перед началом съемок картины.

В кадре Кристина Орбакайте предстала рядом с Гошей Куценко — своим киношным супругом. Актриса облачена в красивое ярко-красное платье, сделав акцент на талии с помощью ремня.

«Вот мы и начали снимать «Любовь-морковь. Восстание машин». Это уже четвертая часть приключений Марины и Андрея Голубевых! Как же мы соскучились. А вы?» — спросила у своей аудитории звезда.

Поклонники Орбакайте и Куценко ответили, разумеется, утвердительно.

«Оооочень! Безумно люблю все части, 1000 раз смотрели всей семьей!», «Талантливая пара, притягивающий, магнетический, жизненный фильм», «Ждем с нетерпением!», «Лучшая новость за сегодня. Удачи! Ждем», — высказались в Сети.

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