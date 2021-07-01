Спешит обратно: принц Гарри не планирует оставаться в Лондоне надолго

В этом году принц Гарри уже дважды побывал в Лондоне. Первый его визит случился в апреле, когда герцог Сассекский приехал домой, чтобы проводить в последний путь своего деда, принца Филиппа. Тогда после похорон он сразу же улетел обратно в США к беременной на тот момент Меган Маркл. На этот раз Гарри вновь посетил дворец, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане, который установили в Кенсингтонском дворце. И сразу же после мероприятия он улетит в Лос-Анджелес.

«Гарри не собирается оставаться здесь надолго, поэтому у него не будет времени для каких-либо действительно значимых разговоров», — цитирует инсайдера Express.

больше по теме Хочет признать ошибки: принц Гарри тоскует по дому Накануне герцог Сассекский прилетел в Лондон.

Добавим, что на церемонии открытия памятника принцы Уильям и Гарри были в приподнятом настроении. Они улыбались и мило болтали.

Смотрите также: