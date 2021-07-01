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Спешит обратно: принц Гарри не планирует оставаться в Лондоне надолго

Герцог Сассекский приехал в Великобританию в прошлый четверг.

Спешит обратно: принц Гарри не планирует оставаться в Лондоне надолго
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

В этом году принц Гарри уже дважды побывал в Лондоне. Первый его визит случился в апреле, когда герцог Сассекский приехал домой, чтобы проводить в последний путь своего деда, принца Филиппа. Тогда после похорон он сразу же улетел обратно в США к беременной на тот момент Меган Маркл.  На этот раз Гарри вновь посетил дворец, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане, который установили в Кенсингтонском дворце. И сразу же после мероприятия он улетит в Лос-Анджелес.

«Гарри не собирается оставаться здесь надолго, поэтому у него не будет времени для каких-либо действительно значимых разговоров», — цитирует инсайдера Express.

Принц Гарри и принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Добавим, что на церемонии открытия памятника принцы Уильям и Гарри были в приподнятом настроении. Они улыбались и мило болтали.

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